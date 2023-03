Die politischen Wogen schlugen hoch, nachdem die CDU die große Koalition im Kreistag Südwestpfalz aufgekündigt hatte. In einem offenen Brief erläutert die Kreistagsfraktion erneut ihre Beweggründe.

Beim Brand eines Asia-Restaurants in Zweibrücken ist am Freitag hoher Sachschaden entstanden. Ein Passant hat einen Mitarbeiter aus dem brennenden Gebäude gerettet; beide Männer kamen verletzt ins Krankenhaus.

„Das ist ein asoziales Verhalten, und das werde ich in meinem Haus auch nicht dulden.“ Das sagt Andreas Simon vom Homburger Eden Cinehouse. Der Betreiber kann es immer noch nicht fassen, was in seinem Kino bei Vorführungen des „Rocky“-Nachfolgers „Creed III“ vor einer Woche ablief.

Nicole Hartfelder findet auf ihrem neuen Betätigungsfeld als Chefin des Zweibrücker Umwelt- und Servicebetriebs UBZ ein Füllhorn an Aufgaben vor. Das findet sie gut.

Fünf Jahre lang durfte die Natur auf zwei Ackerflächen bei Contwig nach lust und Laune schalten und walten. Lohn des Projekts: Viele seltene Tier- und Pflanzenarten siedelten sich hier an. Jetzt wurde der Acker wieder umgepflügt.

Die Veranstaltungshalle Terminal auf dem Zweibrücker Flugplatzgelände ist seit einiger Zeit geschlossen. Gerüchte behaupten, dort soll überhaupt nicht mehr aufgemacht werden. Stimmt nicht, sagt der Hausherr.

Hat die Stadt Zwiebrücken so wenig Platz, dass sie für teures Geld private Lagerräume anmieten muss? RHEINPFALZ-Redakteurin Sigrid Sebald sagt dazu ihre Meinung.

Die Pirmasenser Stadtwerke testen gerade die Software, mit der die Preisbremsen berechnet werden. Das hat Auswirkungen auf die Abschläge.

In allen Vororten und Teilen der Innenstadt treibt das Unternehmen Deutsche Glasfaser den Glasfaserausbau voran. Nur ein Stadtviertel wird vorerst leer ausgehen.

In Ixheim ist nach zehnmonatiger Bau- und Sperrzeit die Vogelgesangstraße wieder für den Verkehr offen. Schwere Laster müssen aber draußen bleiben.

Die Pirmasenser Straße in Kaiserslautern läuft am Stadtpark vorbei, wo malerische, große Anwesen stehen – alt, aber oft aufwendig renoviert. Weiter in Richtung Fußgängerzone finden sich kleine Läden, manche alt eingesessen wie Gerds Comicshop, andere recht neu wie das Keramikatelier. Warum sich ein Besuch lohnt.

Zeche geprellt und Polizei attackiert: Für einen 47-Jährigen endete ein Abend im Krankenhaus.

Seit Oktober war die Gräfensteinhütte des Pfälzerwaldvereins Merzalben geschlossen und der Verein auf Pächtersuche. Die Suche war erfolgreich. Ab dem 1. April wird ein junges Paar aus Clausen in der Hütte wieder Gäste bewirten.