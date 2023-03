Ein Zechpreller hat am Donnerstag Abend in einer Gaststätte in der Schloßstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Seine Rechnung in Höhe von 55 Euro konnte und wollte er nicht bezahlen. Außerdem wollte er die Gaststätte nicht verlassen. Bei dem Versuch, seine Identität festzustellen, wurden die Beamten bedroht und beleidigt. Außerdem begann der Mann, zu schlagen und zu treten. Er wurde auf den Boden geworfen, gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Dort weigerte er sich, aus dem Streifenwagen auszusteigen, so dass auch hier Unterstützung notwendig war. Hierbei fiel er auf das Gesicht und verletzte sich leicht. Außerdem ließ sich der Mann laut Polizeiangaben mehrfach absichtlich auf den Boden fallen. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurde ein Messer entdeckt. Es handelte sich um einen 47-jährigen Mann aus Pirmasens. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Nachdem eine Blutprobe entnommen wurde, wurde der Mann aufgrund ärztlich festgestellter Gewahrsamsunfähigkeit in das Krankenhaus gebracht. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter erlitten Verletzungen, die Beamtin konnte den Dienst nicht fortsetzen.