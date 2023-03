Gespräche mit Anwohnern im Zelt bei Gulaschsuppe waren am Freitag die schöneren – und trockenen – Momente bei der Freigabe der Vogelgesangstraße. Draußen stürmte es.

Nicht wenige Anwohner kamen mit Verbesserungsvorschlägen vorbei. Etwa zur Fahrgeschwindigkeit. „Das ist eine Rennstrecke“, bat der Anwohner Klaus Deßloch Oberbürgermeister Marold Wosnitza, dass dieser sich für eine Herabsetzung der derzeitigen Tempo-50-Regelung auf 30 Stundenkilometer einsetzen möge.

„Ich glaube, Sie haben recht“, antwortete Wosnitza, nachdem Deßloch ihm gesagt hatte, dass vom Friedhof aus gesehen für sämtliche nachfolgenden Parallelstraßen eine 30er-Regelung gelte. Der Oberbürgermeister versprach, das Thema im zuständigen Ausschuss erörtern zu lassen.

Lieferschwierigkeiten und Materialmangel

Die Vogelgesangstraße in Ixheim war ab Juni 2022 für den Verkehr gesperrt. Ursprünglich war die Fertigstellung durch die beauftragte St. Ingberter Baufirma Peter Gross schon für Oktober 2022 geplant, doch Lieferschwierigkeiten und Materialmangel, vor allem auf den letzten Metern der Bordsteine, haben die tatsächliche Bauzeit – und damit die Sperrung – wesentlich verlängert. Der Neubau der Vogelgesangstraße wurde über Wiederkehrende Beiträge finanziert.

„Durch die Sanierung wird eine deutliche Entspannung der Verkehrssituation erwartet, denn der UBZ plant hier 42 Parkplätze zu markieren“, hatte die Stadtverwaltung vor Baubeginn geschrieben: „Aktuell gibt es dort keine ausgewiesenen Parkflächen, was vor allem bei Beerdigungen auf dem angrenzenden Hauptfriedhof zu Verkehrsproblemen führt.“

Eine Anwohnerin, die am Freitag zur Straßenübergabe kam, sehnte sich geradezu nach alten Zeiten zurück: Denn bei Beerdigungen sei früher alles zugeparkt gewesen – und dann habe es auch keine Raser gegeben.

Für Schwerlastverkehr ist Straße nun tabu

Neu ist jetzt aber auch, dass der Schwerlastverkehr aus der Vogelgesangstraße verbannt wurde. Nur noch Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis zu 7,5 Tonnen dürfen die neu gemachte Straße befahren. Diese Vorschrift, so Oberbürgermeister Wosnitza, habe mit der Tragfähigkeit des Straßenkörpers zu tun. Den Eröffnungstermin bezeichnete Marold Wosnitza als „symbolisch für die Straßen, die wir 2022 saniert haben. Das waren die Bauwerkerstraße, die Breitensteinstraße in Mittelbach und die Riedingerstraße in Niederauerbach.“

Für das laufende Jahr ist der Ausbau der Uhlandstraße und des Weißdornwegs geplant. Die Pläne werden am Freitag nächster Woche bei einer Bürgerinformation vorgestellt.