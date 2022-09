Der weltweit erste, speziell für den Dart-Sport entwickelte Schuh ist auf dem Markt. Entwickelt wurde er in Thaleischweiler-Fröschen.

Ungewöhnliche Szene am Amtsgericht Pirmasens: „Der Geschädigte war nicht bei Gericht erschienen und auch nicht in seiner Wohnung. Nun kam der Telefonjoker zum Einsatz – eine filmreife Szene: Mit Einverständnis des Gerichts rief die Angeklagte den Geschädigten an. Sie fragte ihn, wo er gerade sei, und tat so, als wolle sie sich mit ihm treffen. Wie von der Frau vermutet, war der 60-Jährige in seiner Lieblingskneipe beim Frühschoppen. Dort holte die Polizei ihn ab und brachte ihn zum Gericht. “ Hier steht die ganze Geschichte.

Zweibrücken hat seine Rettungswachen ordentlich auf Vordermann gebracht. Demnächst muss es solche Einrichtungen andernorts mitfinanzieren.

Stark angefangen, noch stärker nachgelassen: Der vegane Imbisswagen der Firma World Food Trip in der Zweibrücker Rosengartenstraße schließt Ende September aus wirtschaftlichen Gründen. Dafür öffnet die Firma an einem anderen Standort einen neuen Imbiss.

Junge und ältere Aktivisten haben sich in Zweibrücken am bundesweiten „Klimastreik“ von Fridays for Future beteiligt.

Das hat der Dahner Waldbauverein in seiner fast 50-jährigen Geschichte noch nicht erlebt: Viele Waldbesitzer haben Angst um ihre Bäume angesichts der Trockenheit, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Holz wegen der Energiekrise in exorbitante Höhen. Brennholz ist gefragt wie noch nie.

Unser Kolumnist Gerhard Müller ist der Meinung, dass etwas offensivere Werbung dem Festival Euroclassic nicht geschadet hätte.

Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt mehr als 500 neue Corona-Infektionen sowie vier Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

Wenn der wilde Nachwuchs flügge wird, leeren sich die Kinderstuben der Tierauffangstation Tierart bei Maßweiler. Momentan läuft die Auswilderung der Wildkatzen, einige Tiere bleiben aber auch über Winter.

Seit gut einem Jahr führt der Tennisclub Grün-Weiß die Tennishalle in Eigenregie. Wegen der Energiekrise haben mehrere Clubs in der Umgebung ihren Hallenbetrieb für den Winter abgesagt. Deshalb ist die Nachfrage in Münchweiler hoch.

Den Schulabschluss in der Tasche – und dann? Eine Ausbildung machen oder doch lieber studieren? Und in welche Fachrichtung soll es eigentlich gehen? Auf der Pirmasenser Berufsinformationsbörse konnten sich Schüler bei 90 Unternehmen, Hochschulen, Behörden und Organisationen über deren Angebote informieren.