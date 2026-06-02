Ein neuer Spielfeld in Grünstadt kommt ohne Bewässerung aus, war jetzt aber dennoch wegen eines Wasserschadens gesperrt. So kam es dazu.

Der Kunstrasenplatz des Grünstadter Rudolf-Harbig-Stadions ist frisch saniert, doch Anfang Mai ist er plötzlich für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt worden. Die Stadt vermeldete einen Wasserschaden. Nun hat die Verwaltung erläutert, was genau da los war. Wichtig fürs Verständnis: Viele herkömmliche Kunstrasenplätze müssen bewässert werden. Denn in praller Sonne heizen sie sich auf, den Sportlern drohen bei Bodenkontakt sogar Verbrennungen. So war es früher auch im Rudolf-Harbig-Stadion. Nun aber ist dort eine Oberfläche verbaut worden, die dank neuartiger Machart ohne künstliche Beregnung auskommt. Also ist die Beregnungsanlage abgebaut, und ihre Leitungen sollten „fachgerecht verschlossen“ werden. An einer Stelle aber hat sich den Angaben zufolge dann aber doch ein Leck aufgetan. Laut Verwaltung handelt es sich um einen Gewährleistungsschaden, die zuständige Firma muss ihn also auf eigene Kosten beheben. Und weil es um einen Fleck am Platzrand geht, hat die Stadt das Spiefeld schon vor dieser Reparatur wieder für seine Nutzer freigegeben.