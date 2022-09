Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 509 neue Corona-Infektionen erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte in der Region 481 (Landkreis), 292 (Pirmasens) sowie 534 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 6,23. Das Gesundheitsamt hat zudem über vier Personen informiert, die mit einer SARS-CoV-2 Infektion verstarben. Aus Pirmasens verstarben ein Mann zwischen 80 und 85 Jahren sowie eine Frau zwischen 90 und 95 Jahren. Von beiden ist kein Impfstatus bekannt. Aus Zweibrücken verstarben zwei Frauen, eine ungeimpft im Alter zwischen 90 und 95 Jahren und eine vierfach geimpft im Alter zwischen 80 und 85. Stand Freitag waren insgesamt 15 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei fünf hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Das Gesundheitsamt informiert zudem über etliche Infektionen in Kindertagesstätten und Schulen. Betroffen sind sowohl Kinder als auch Personal. Ebenfalls betroffen sind Wohnanlagen: Infektionen bei Mitarbeitern wurden je eine in der Pirminius Wohnanlage der Heinrich Kimmle Stiftung in Pirmasens und dem Haus Kana in Zweibrücken gemeldet. Im Haus Kana ist seit Freitag eine Beschränkung für den Besuch eines Wohnbereichs bis zum 7. Oktober in Kraft . Gleiches gilt für das Johann-Hinrich-Wichern Haus in Zweibrücken. Dort enden die Besuchsbeschränkungen in dem betroffenen Wohnbereich jedoch schon am 2. Oktober.