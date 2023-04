Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz ist ein neues Rettungsdienstgesetz in Kraft getreten. Krankenwagen sollen rascher ihren Einsatzort erreichen. Zweibrücken muss bald Rettungswachen in anderen Kommunen mitbezahlen.

„Im Zeitraum bis 2023 wird das neue Gesetz wohl noch keine Auswirkungen auf unseren Stadthaushalt haben“, meinte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwochabend vor dem Zweibrücker Stadtrat.