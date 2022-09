Knapp 50 Teilnehmer haben in Zweibrücken mit Fridays for Future für Klimaschutz demonstriert. Zu Zwischenfällen kam es nicht.

Am Luiche vor der Alexanderskirche schworen die Organisatoren ihre Mitdemonstranten auf verschiedene Parolen ein, darunter „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ Kurz vor dem Start des Zuges verlas Noella Tan ein selbstverfasstes Gedicht. Es fiel auf, dass diesmal mehr als die Hälfte der Teilnehmer schon ältere Semester waren, die sich mit der Sache der jungen Freitagsdemonstranten identifizierten.

Es geht um die Zukunft des Planeten. Foto: Moschel

Mit Plakaten, Bannern und einer Weltkugel aus Pappmaché zogen sie durch die Fußgängerzone, wo viele Passanten stehenblieben. Manche hörten den Losungen zu, andere ließen Kommentare vom Stapel. Von der Post- ging es in die Wallstraße, auf dem Gehweg durch die Lammstraße, über den Schlossplatz zum Goetheplatz und von dort aus die Fußgängerzone hinauf wieder zum Startpunkt.

Am Alexanderplatz. Foto: Moschel

Über Sommer war es in Zweibrücken um die Klima- und Zukunftsinitiative Fridays for Future ruhig geworden. Die bis dato letzte Demonstration hatte hier am 25. März stattgefunden.