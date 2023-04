Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Lustig und konspirativ ging es am Donnerstag im Saal 27 im Amtsgericht Pirmasens zu. Ein Hauch von „Königlich-Bayerischem Amtsgericht“ und den „Seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger“ lagen in der Luft.

Angeklagt ist ein zur Tatzeit in der ehelichen Wohnung in Pirmasens getrenntlebendes – inzwischen geschiedenes - Ehepaar, er heute 54, sie 46 Jahre alt. Die Frau lebt inzwischen in Nordrhein-Westfalen