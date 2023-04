Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das hat der Dahner Waldbauverein in seiner fast 50-jährigen Geschichte noch nicht erlebt: Viele Waldbesitzer haben Angst um ihre Bäume angesichts der Trockenheit, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Holz wegen der Energiekrise in exorbitante Höhen. So mancher Privatwaldbesitzer ist da froh, Mitglied im Waldbauverein zu sein.

1974 wurde der Waldbauverein Tannstein gegründet. 300 Mitglieder seien es heute, erzählt Schriftführer Markus Meigel. 5050 Hektar Wald werden vom Verein verwaltet. Die meisten Flächen