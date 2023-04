Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle reden davon, wie wichtig es sei, zu impfen. Der Lemberger Jürgen Schlapmann kriegt jedoch nicht den neuen, angepassten Impfstoff, den er unbedingt will. Sein Problem: Er kann die drei vorigen Impfungen nicht komplett nachweisen. Was sich aber ändern lässt, wie das Mainzer Gesundheitsministerium versichert.

Schlapmann hat sich an seinem zweiten Wohnort im bayerischen Mildenberg die ersten zwei Impfungen geholt und in Pirmasens beim Hausarzt die dritte. Jetzt wollte er den neuen Impfstoff haben, der an die