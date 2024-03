Aldi erweitert in der Waisenhausstraße und Rossmann zieht um. Die Märkte in der Waisenhausstraße rüsten auf. Im Sommer wird Aldi neu eröffnen und Rossmann im vierten Quartal diesen Jahres. Offen bleibt, was mit der alten Fläche von Rossmann in der Arnulfstraße passiert.

Im Juli will das Medizinische Versorgungszentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe von der Pirmasenser Alleestraße in die Schloßstraße 24 umziehen. Das Team des MVZ Felsenland sieht darin einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftssicherung. Für den Standortwechsel gibt es aber noch mehr handfeste Gründe.

Der Zweibrücker Rosengarten startet am Donnerstag in die Saison. Schon jetzt blüht es an allen Ecken und Enden. Und es gibt viel Neues zu entdecken in der mehr als fünf Hektar großen Anlage. Wir haben uns schon einmal umgesehen.

Das Eiscafé Dolomiti in der Hauptstraße Waldfischbach-Burgalbens ist über den Ort hinaus bekannt. Vor zwei Jahren schlossen die Betreiber aus gesundheitlichen Gründen. Nun hält im „Carlo“ wieder Leben Einzug.

Das Massagebecken im Zweibrücker Hallenbad ist derzeit geschlossen. Wann es wieder aufmacht, ist laut Stadtwerke-Chef Werner Brennemann bislang unklar.

Die „Blaue Monstergarnele“ heißt tatsächlich so, ist aber nicht sehr bedrohlich – das etwa fünf Zentimeter große Exemplar sitzt friedlich in seinem Becken – bei „Te-A-Te“ (Teichbau – Aquaristik – Terraristik) in der Schützenstraße. Dort sieht man Fische aus aller Welt.

Jungs lieben Gregs Tagebücher, Mädchen bevorzugen Tierfantasy-Geschichten: Die Pirmasenser Jugendbücherei hat aber nicht nur Bücher zu bieten. Dazu kommt: Im Gegensatz zur Erwachsenenbibliothek verzeichnet sie auffällig steigende Ausleihzahlen.

Eine für einen jungen Mann ungewöhnliche Leidenschaft pflegt Felix Edrich mit seiner Vorliebe für die Kirchenmusik. Der 32-jährige Lehrer leitet den Rodalber Kirchenchor und er betätigt sich als Organist. Darunter leide bisweilen die Freizeit.Wolfgang Seibel bietet Tretroller und E-Bikes unter dem Namen „Südpfalz Adventures“ an. Was ein Tipi damit zu tun hat und wie sein Geschäft läuft.

Das drohende Aus für den Zweibrücker Kranbauer Tadano sei ein ernstes Thema und eigne sich „in keinster Weise für Wahlkampf-Taktik“, findet die Zweibrücker SPD. Sie sei dennoch nicht untätig.