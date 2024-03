Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Juli will das Medizinische Versorgungszentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe von der Alleestraße in die Schloßstraße 24 umziehen. Das Team des MVZ Felsenland sieht darin einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunftssicherung. Für den Standortwechsel gibt es aber noch mehr handfeste Gründe.

Wie die Sprecherin des MVZ, Barbara Schwehm, ausführt, bieten die ehemaligen Schalterräume der Commerzbank in der Schloßstraße eine großzügige Fläche