Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aldi erweitert in der Waisenhausstraße und Rossmann zieht um. Die Märkte in der Waisenhausstraße rüsten auf. Im Sommer wird Aldi neu eröffnen und Rossmann im vierten Quartal diesen Jahres. Offen bleibt, was mit der alten Fläche von Rossmann in der Arnulfstraße passiert.

Die Bauarbeiten neben dem Aldi-Markt in der Waisenhausstraße sind seit Wochen nicht zu übersehen. „Wir können bestätigen, dass die Aldi-Süd-Filiale in