In der Mühlturmstraße eröffnet in den kommenden Tagen mit Cigköftem ein neues Schnellrestaurant seine Türen. Im Angebot sind ausschließlich vegane und vegetarische Produkte.

In der Mühlturmstraße eröffnet in den kommenden Tagen mit „Cigköftem ein neues Schnellrestaurant seine Türen. Im Angebot sind ausschließlich vegane und vegetarische Produkte.Das Franchise ist in der Region nicht unbekannt, es gibt bereits Filialen in Mannheim und Ludwigshafen. Dorthin ist auch Yagmur Cil immer gern gefahren und hat Wraps aus Falafel oder Hartweizengrieß für sich und ihre Familie besorgt. „Wir lieben das“, sagt sie über die Produkte von Cigköftem. Wörtliche bedeutet Cigköfte „rohe Frikadelle“ – ein türkisches Gericht, das es auch in einer veganen Variante gibt. „Sehr mediterran gewürzt und gesund“ sei das Angebot. Meist werde Veganes mit Ersatzprodukten für Fleisch in Verbindung gebracht. „Das wäre gar nicht in Frage gekommen“, sagt die Inhaberin.

Ursprünglich Krankenschwester

Sie habe sich lange gefragt, wann die Kette denn nach Speyer expandiere – bis sie beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Auf der Internetseite sucht Cigköftem regelmäßig nach Franchisenehmern. „Seit zwei Jahren bin ich mit ihnen in Kontakt“, sagt Cil. Ihre Familie ist in Speyer bekannt – ihr Bruder spielte lange beim FC Fußball, ihre Schwester hat 25 Jahre für die Stadtverwaltung gearbeitet. „Wir sind hier geboren und aufgewachsen“, sagt sie. Yagmur Cil ist die Erste aus ihrer Familie, die in der Gastronomie tätig sein wird. Anfangs werde sie allein im Laden stehen, die Familie könne sie aber unterstützen. Gelernt hat sie einen ganz anderen Beruf: „Ich bin eigentlich Krankenschwester.“ Dann schulte sie zur Finanzbuchhalterin um, und machte die Buchhaltung einiger Gastronomen. Da habe sie das Potenzial in der Branche bemerkt und wagt nun den Sprung in die Selbstständigkeit. „Ich will Speyer etwas zurückgeben“, bekräftigt die Inhaberin.

Lange habe sie nach passenden Räumen in der Stadt gesucht und ist schließlich in der Mühlturmstraße fündig geworden. Dort war bis vor Kurzem ein Sushi-Restaurant ansässig. Cil gestaltete die Räume um. Sie sei eigens nach Köln gefahren, um eine passende Küche abzuholen. Geöffnet ist Cigköftem in den ersten Wochen montags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr.