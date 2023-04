In Zweibrücken hat ein Investor eine Privatstraße ersteigert, um sie nun den Anwohnern teurer zu verkaufen. Ganz ähnlich hat sich ein Fall in Schleswig-Holstein abgespielt. Der wurde vor allem deshalb deutschlandweit bekannt, weil das ARD-Satiremagazin „Extra3“ in seiner Reihe „Realer Irrsinn“ darüber berichtete.

Nach dem großen Feuer im März haben die Verantwortlichen der Müllverbrennungsanlage in Pirmasens erklärt, wie sie bei solchen Bränden vorgehen.

Die Pirmasenser Verbraucherzentrale informiert – nicht zuletzt mit Blick auf Oster – worauf Verbraucher bei Eiern achten sollten.

Ein Ehepaar in Hengstbach teilt sich das Leben mit rund 50 Tieren, darunter Lamas, Alpakas, Pferde, Ziegen, Schafe, Hasen und Katzen. Es sind überwiegend Tiere, die keiner mehr haben wollte. Wer möchte, kann mit ihnen spazieren gehen.

Anlässlich der Übergabe einer Urkunde wird es am Donnerstag in Annweiler zwei Demonstrationen geben. Dazu aufgerufen haben Befürworter und Gegner des B-10-Ausbaus.

Seit Mittwoch steht in Maßweiler das Telefon nicht mehr still: Das Restaurant Borst hat einen Michelin-Stern bekommen. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los.

„Energie from Waste“, der kommende Besitzer der Pirmasenser Müllverbrennungsanlage (MVA), investiert kräftig in die Sanierung der 25 Jahre alten Anlage.

An der Winterbacher Ortsdurchfahrt entstehen drei Bauplätze. Dafür wird ein alter Bauernhof abgerissen. Das kostet fast 50.000 Euro.

Möglicherweise wird das Seniorenheim in Waldfischbach-Burgalben ohne das geplante betreute Wohnen realisiert.

Das Osterfest gilt in vielen Bundesländern als stiller Feiertag. Was der Pirmasenser Elias Stahl – auch als DJ EL1AS bekannt – vom Tanzverbot hält und wo er an Ostern auflegt, hat er der RHEINPFALZ erzählt.

In der Südwestpfalz schließen sich immer mehr Gemeinden einer Resolution gegen den Kerosinablass von Flugzeugen an. In Winterbach wurde heftig über die Praxis geschimpft.

An Karfreitag predigte Kirchenpräsidentin Wüst in zwei Holzlandgemeinden.