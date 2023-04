„Energie from Waste“, der kommende Besitzer der Pirmasenser Müllverbrennungsanlage (MVA), investiert kräftig in die Sanierung der 25 Jahre alten Anlage. In diesem Jahr werde eine zweistellige Millionensumme in die Ertüchtigung sensibler Anlagenteile gesteckt, verkündete am Donnerstag der Technische Leiter der MVA, Michael Höling. Allein 8,5 Millionen Euro sind in die neue Turbine geflossen, die eine 20 Prozent höhere Effizienz aufweise. Bisher habe die Turbine rund 80.000 Megawattstunden Strom produzieren können. Jetzt seien es 100.000 Megawattstunden und damit so viel Strom, wie ihn 32.000 Haushalte im Schnitt pro Jahr verbrauchen. Weitere sieben Millionen Euro werden für neue Elektrofilter ausgegeben. Die Elektrofilter bestehen aus elektrisch aufgeladenen Platten, an denen sich Feinstäube elektrostatisch aufladen und damit aus dem Abgas entfernen lassen. Weitere Investitionen seien für den Entschlacker und die Krananlage nötig.