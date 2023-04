Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Osterfest gilt in vielen Bundesländern als stiller Feiertag. Was der Pirmasenser Elias Stahl – auch als DJ EL1AS bekannt – vom Tanzverbot hält und wo er an Ostern auflegt, hat er der RHEINPFALZ erzählt.

Der Pirmasenser DJ Elias Stahl hat am Gründonnerstag im Quasimodo bei der sogenannten „Hasenjagd“ aufgelegt. Außerdem ist er für Ostersonntag in der Fabrik in Bruchsal