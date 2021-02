Harte Corona-Maßnahmen im Kreis Germersheim, weitere Entwicklungen im Fall der erstochenen Frau in Schifferstadt und die Erfolgsbeteiligung der BASF

BASF: Erfolgsbeteiligung und Impfzentrum

Zwei Nachrichten aus der BASF sorgten am Freitag für Aufsehen: Die Erfolgsbeteiligung für 2020 fällt niedriger aus als im Vorjahr. Und der Konzern möchte ein eigenes Corona-Impfzentrum errichten.

Strenge Corona-Maßnahmen und Lockerungen

Der Kreis Germersheim kämpft seit Tagen mit hohen Infektionszahlen und Inzidenzen. Jetzt wurden strenge Regeln erlassen, wie eine stellenweise Maskenpflicht im Freien. Zugleich hat das Kabinett in Mainz Lockerungen für Rheinland-Pfalz beschlossen.

Tödlicher Unfall in Landau: Witwe zweifelt an Polizei-Darstellung

Ein Lastwagen hat im Januar in Landau einen Radfahrer überrollt, der Mann starb. So, wie die Polizei den Unfall schilderte, kann er aber nicht abgelaufen sein, sagt die Witwe – und sie hat gute Argumente.

Noch im März Wechselunterricht

Der Schulunterricht in Rheinland-Pfalz soll wieder in Gang kommen. Wie, das hat der Ministerrat am Freitag entschieden.

Tante erstochen: Verdächtiger kommt in Psychiatrie

Der 31 Jahre alte Mann, der in Schifferstadt seine Tante erstochen und seine Mutter schwer verletzt haben soll, muss in die Psychiatrie.

US-Hospital Weilerbach: Warum die Baustelle stillzustehen scheint

Auf der Baustelle für das neue Krankenhaus der Amerikaner in Weilerbach scheint sich wenig zu tun. Die RHEINPFALZ hat nachgehakt, wie es um das milliardenteuere Projekt steht.

Verurteilter Ex-Minister behält Pensionsanspruch

Er war einmal Finanzminister von Rheinland-Pfalz, im Januar wurde Ingolf Deubel wegen Untreue zu einer Haftstrafe verurteilt. Seine Pension als Minister behalten darf er aber.

Sterne-Restaurant wird Opfer des Lockdowns

Im Corona-Lockdown ist es schwierig für Restaurants, sich zu erhalten. Jetzt hat in Mannheim ein Sterne-Lokal für immer geschlossen.

Gesellschaft für Rind „Merle“

Passanten machten sich in der Südpfalz Sorgen um ein einsames Rind auf seiner Weide. Jetzt hat Merle, die eigensinnige Hochland-Kuh, Gesellschaft bekommen.