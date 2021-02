Die Sternegastronomie in Mannheim beklagt ihr erstes Opfer. „Emma Wolf since 1920“ im Einkaufszentrum in Q 6/Q 7 wird nicht mehr öffnen. „Die unklare Lage, wann die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie beendet sein werden, macht einen Weiterbetrieb leider nicht möglich. Deshalb mussten wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschließen“, sagt Achim Ihrig, Geschäftsführer der Q 6/Q 7 Gastronomie GmbH & Co. KG. Vor allem die mangelnde Perspektive für Dennis Maier und sein Team habe jetzt eine Entscheidung notwendig gemacht, sagt Mitgeschäftsführer Ashkan Mahmoud. „Wir hatten zwar vor dem Lockdown die Anzahl der Sitzplätze im Gastraum halbiert und auch unsere Gourmet-Boxen wurden gut angenommen. Ohne klare zeitliche Rahmenbedingungen ist das Angebot wirtschaftlich jedoch leider nicht darstellbar.“