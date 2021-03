Nur mit negativem Corona-Test ins Restaurant – So gefährlich ist die „britische Mutante“ – Außerdem: Das neue Weingesetz und die Zukunft des Pfälzer Weins

Nur mit negativem Corona-Test ins Restaurant

In Rheinland-Pfalz dürfen Gaststätten unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Hier weiterlesen

So gefährlich ist die „britische Mutante“

Eine Studie sagt, die „britische Mutante“ sei tödlicher als die herkömmlichen SARS-CoV-2-Viren. Wir haben uns die Studie genauer angesehen. Hier weiterlesen

So soll der Pfälzer Riesling schmecken

Es gibt ein neues Weingesetz. Wir haben uns mit dem Präsidenten des Weinbauverbands darüber unterhalten, was das für die Pfälzer Weine bedeutet. Hier weiterlesen

15-Jähriger durch Messerstiche verletzt

In Speyer sind am Freitagabend zwei Gruppen von Jugendlichen aneinandergeraten. Am Ende floss Blut. Hier weiterlesen

Polizei nimmt Auto-Poser hoch

In Mannheim ist die Polizei am Freitag gegen Poser vorgegangen. Ein kaputtgetuntes Auto wurde aus dem Verkehr gezogen. Hier weiterlesen

Mit dem Tournee-Bus ins Flüchlingslager

Kulturschaffende aus der Rhein-Neckar-Region organisieren Hilfe für Geflüchtete in griechischen Lagern. Nächsten Samstag soll ein Transport mit Hilfsgütern starten. Hier weiterlesen

Ohne Geld nach Feuerland

Ein Landauer ist mit kleiner Reisekasse durch Südamerika getrampt und hat darüber ein Buch geschrieben. Hier weiterlesen

Brummton in Kaiserslautern und Umgebung

Das mysteriöse Brummen, das Menschen den Schlaf und die Ruhe raubt, tritt derzeit vermehrt in Kaiserslautern und Umgebung auf. Manchmal gibt es Hinweise auf eine Ursache. Hier weiterlesen