Eine „Tour d’amour“ von Veranstaltern, Clubs und Kulturschaffenden organisiert Hilfe für Flüchtlinge in den griechischen Lagern Moria und Lipa. Derzeit sammelt das Projekt noch Spenden, die am Samstag, 27. März, für den Transport nach Griechenland in Tourbusse verladen werden. In Ludwigshafen und Mannheim haben sich der Rapper Chaoze One und die Künstlerin Natice Orhan-Daibel der Sache angenommen.

„Die Kulturbranche liegt seit dem Beginn der Corona-Pandemie brach. Viele Nightliner, Vans und Reisebusse stehen auf den Höfen und warten auf ihren Einsatz“, schreiben die Macher der „Tour d’amour“ in ihrem Spendenaufruf. Man wolle sie wieder auf die Straße bringen und ein Zeichen der Solidarität setzen. Spätestens seit den Bränden in Moria und Lipa sei einer breiten Öffentlichkeit bewusst unter welch unwürdigen Bedingungen die Menschen ausharren müssten. „Wir wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen und gehen auf Tour“, erklären die Initiatoren, die mit Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Natice Orhan-Daibel lebt in Mundenheim engagiert sich als ehrenamtliche Flüchtlingshelferin und ist bei der Bürgerbühne am Pfalzbau wie bei zahlreichen Kunstprojekten in der Region dabei.

Hoffen auf Lagerräume bei Kultureinrichtungen

Von der „Tour d’amour“ hat sie auf der Facebook-Seite von Chaoze One gelesen. Der in Mannheim lebende gesellschaftskritische Rapper der auch als Autor mit dem Buch „Spielverderber, mein Leben zwischen Rap & Antifa“ bekannt wurde , hatte den Hilfeaufruf gepostet. Orhan-Daibel hat ihn kommentiert, und schnell kam man in Kontakt. Sie haben mit der Sammlung begonnen und einen Sprinter gemietet, um Güter nach Wiesbaden zur Verladung zu schaffen. Die Künstlerin sammelt derzeit noch bei sich zu Hause, lädt aber Kultureinrichtungen in Ludwigshafen oder Mannheim dazu ein, mit Lagerräumen zu helfen. Bis zum Freitag dem 26. März wird noch gesammelt. „Wir brauchen vor allem Hygieneartikel, Schlafsäcke und Powerbanks“, verdeutlicht sie. Die gesammelten Sachspenden der „Tour d’amour“ werden schließlich der Initiative „Grenzenlose Hilfe“ einem Zusammenschluss zahlreicher Organisationen des #LeaveNoOneBehind-Netzwerks übergeben. So könne man sicher sein, dass sie genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden, unterstreichen die Initiatoren.

Kontakt

In Ludwigshafen können die Hilfsgüter derzeit in Mundenheim abgegeben werden. Was nicht mit auf die Reise nach Griechenland geht, erhält die Ludwigshafener Kleiderkammer. Wer spenden will, kann sich an Natice Orhan-Daibel unter Telefon 0176/21619187 wenden.