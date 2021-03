Bei der Skaterbahn im Speyerer Birkenweg sind am Freitagabend zwei Gruppierungen von Jugendlichen in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein 15-Jähriger durch mehrere Messerstiche im Schulterbereich verletzt. Zudem habe er Kopfverletzungen durch Fußtritte und Stockhiebe erlitten. Den Beamten zufolge sind die Verletzungen des jungen Mannes nicht lebensgefährlich. Seine Begleiter seien mit einer – wie die Polizei im Nachhinein schlussfolgert – Schreckschusspistole zur Flucht gezwungen worden.

Eine mögliche weitere Misshandlung des 15-Jährigen verhinderte offenbar das couragierte Eingreifen eines Ehepaars im Alter von 39 und 40 Jahren. Die Täter flüchteten in einem hellfarbenen BMW, mutmaßlich hatte dieser ein Ludwigshafener Kennzeichen. Wer Hinweise zu der tatverdächtigen Gruppierung und dem flüchtigen BMW geben kann, ist aufgerufen, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.