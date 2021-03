In Ludwigshafen läuft der Verkehr an den kommenden Tagen nicht so wie gedacht, beim FCK geht die Rücktrittsaffäre um Bernhard Koblischek in die nächste Runde, und Rheinland-Pfalz impft weiterhin mit Astrazeneca.

Rheinland-Pfalz bleibt bei Astrazeneca

Anders als Berlin und Brandenburg impft Rheinland-Pfalz weiterhin Menschen unter 60 Jahren mit Astrazeneca gegen das Coronavirus. Zum Artikel

Maskenpflicht-Bußgeld: Landauer zahlt

Eine Frau wurde im Dezember ohne Maske am Landauer Busbahnhof erwischt, erhob Einspruch gegen das Bußgeld – und bekam eine noch höhere Strafe aufgebrummt. Jetzt übernimmt ein anderer die Zahlung für die Bedürftige. Zum Artikel

Ludwigshafen: Straßenbahnen werden umgeleitet

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Ludwigshafen-West werden die Straßenbahnen wohl noch einige Tage eine Umleitung in diesem Bereich fahren müssen. Zum Artikel

FCK-Brief- und Rücktrittsaffäre: Strafanzeige eingegangen

Bei der Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken ist an diesem Dienstag eine Strafanzeige einer Privatperson gegen unbekannt eingegangen. Hintergrund ist der Rücktritt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Bernhard Koblischek und dessen Kritik. Zum Artikel

Mit dem Bagger gegen den Bärenklau

Mit schwerem Gerät kämpft die Stadt Pirmasens gegen den Riesenbärenklau. Die invasive Pflanze, an der sich Menschen schwer verletzen können, hat sich auf einer großen Fläche ausgebreitet. Zum Artikel

A6 ein Wochenende lang gesperrt

An der Anschlussstelle Einsiedlerhof wird am übernächsten Wochenende ein Traggerüst für ein zweites Brückenbauwerk aufgebaut. Deshalb ist die Autobahn dort gesperrt. Zum Artikel

Biker-Ansammlungen in Johanniskreuz

Eine RHEINPFALZ-Leserin regt sich über Motorradfahrer in Johanniskreuz auf. Ihrer Schätzung nach treffen sich dort bis zu 150 Motorradfahrer, ohne sich an die Corona-Regeln zu halten. Wir haben nachgehört. Zum Artikel

Auflagen für Geschäfte: Pirmasens muss handeln

Bis Dienstag hat die Stadt Pirmasens Zeit, auf den Antrag einer Einzelhändlerin zu reagieren, die gegen die geltenden Corona-Beschränkungen klagt. Zum Artikel

Bauarbeiten an der Hochstraße Nord

Am Mittwoch werden zeitweise die Auf-und Abfahrten der B44 (Hochstraße Nord) in Ludwigshafen gesperrt sein. Zum Artikel

Dachstuhl geht in Flammen auf

In der Innenstadt in Kaiserslautern hat es am Montagabend gebrannt. Das betroffene Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Zum Artikel