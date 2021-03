Ein Wasserrohrbruch in die Frankenthaler Straße (West) hat am Montagabend einen Teil der Straße und die Schienen der Straßenbahn unterspült. Außerdem wurden die Kellerräume eines Firmengebäudes sowie ein angrenzender Parkplatz überflutet. Der Straßenbahnverkehr in dem Bereich musste unterbrochen werden. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) wird es noch einige Tage dauern, bis der Schaden behoben ist.

Der Wasserrohrbruch beschäftigte die Feuerwehr und Mitarbeiter der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) die ganze Nacht. Der Rohrbruch wurde um 17.42 Uhr gemeldet. Wasser sprudelte aus dem Untergrund auf die Frankenthaler Straße. Der betroffene Bereich in Höhe Rohrlach-/Valentin-Bauer-Straße wurde gesperrt, die Straßenbahnen der Linien 4, 4A, 9 und 10 wurden gestoppt und umgeleitet, wie die RNV mitteilte.

„Die Umleitungen werden vermutlich noch einige Tage bestehen bleiben“, sagte ein RNV-Sprecher am Dienstagmorgen. Die Gleise seien unterspült worden, auch elektrische Schalteinrichtungen seien durch das Wasser beschädigt worden.

Ursache noch unklar

Nach Angaben der TWL wurde in der Nacht bis um 1.10 Uhr an der Unglücksstelle gearbeitet, um 6 Uhr in der Frühe rückten die Bauarbeiter wieder an. Gebrochen sei eine Wasserhauptleitung. Um den Wasseraustritt zu stoppen sei die Leitung stillgelegt und die Wasserversorgung umgeleitet worden. „Alle Bürger sind mittlerweile wieder mit Wasser versorgt“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Was zu dem Rohrbruch geführt habe und das Schadensausmaß müsse noch ermittelt werden. Im Vordergrund der Arbeiten stehe jetzt erst einmal die Reparatur der Leitung.

In der Nacht war aus der defekten Leitung immer wieder Wasser gelaufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Zeitweise liefen sieben Pumpen mit einem Durchsatz von 12.400 Litern pro Minute, um den Keller eines Firmengebäudes auszupumpen, der komplett vollgelaufen war. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils Mitte waren mit zehn Fahrzeugen und 41 Männern im Einsatz.

Wir berichten weiter.