Die A6 wird vom 9. April, 20 Uhr, bis 12. April, 5 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. An der Anschlussstelle Einsiedlerhof wird in dieser Zeit ein Traggerüst für das zweite Brückenbauwerk aufgebaut. Der Verkehr in Fahrtrichtung Saarbrücken wird ab Kaiserslautern-West über B270, L367, L356 und L363 zur Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach umgeleitet. In der Gegenrichtung nach Mannheim führen die Umleitungen über die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung. Der Verkehr zwischen dem Einsiedlerhof und Mackenbach, beziehungsweise Rodenbach auf der schon hergestellten Brücke über die A6 ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Mitte des Jahres, so der LBM, ist dann mit weiteren Sperrungen auf der A6 zu rechnen, wenn das Traggerüst des neuen Brückenüberbaus abgebaut wird. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werde am verkehrsarmen Wochenende gebaut, so der LBM. Behinderungen und Staus auf den Umleitungsstrecken seien aber nicht ausgeschlossen.