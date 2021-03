In der Kaiserslauterer Innenstadt hat am Montagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Laut Polizei konnten sich alle Bewohner selbstständig in Sicherheit bringen, es sei niemand verletzt worden. Das Haus sei nach Abschluss der Löscharbeiten bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die meisten Bewohner sind nach Angaben der Polizei bei Bekannten untergekommen. Allen anderen stellte die Stadt eine Unterkunft für die Nacht zur Verfügung. Die Brandursache sei bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.