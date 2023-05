Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehrmals in der Woche fährt die Trippstadterin Susanne Forve von ihrem Wohnort nach Merzalben. Was sie dabei auf den Parkplätzen in Johanniskreuz sieht, macht sie wütend. Nach ihren Schätzungen treffen sich dort bis zu 150 Motorradfahrer, ohne sich an die Auflagen der Corona-Verordnung zu halten. Die RHEINPFALZ hat nachgehört.

Schon des Öfteren hat Forve mit „Entsetzen“ festgestellt, dass Motorradfahrer auf dem großen Parkplatz vor der Gaststätte und den nahe liegenden Parkplätzen in