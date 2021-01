Angehörige über Corona-Altenheim: „Totalversagen“

„Wir haben alles getan, um Corona fernzuhalten“, betont Heimleiter Rüdiger Mohr. Angehörige von Bewohnern der Senioreneinrichtung Ludwigshöhe in Edenkoben zeichnen nach dem Virusausbruch ein anderes Bild. Einer erstattet sogar Anzeige.

2,6 Millionen Euro für Kitas

Die Kitas in Rheinland-Pfalz bekommen im Februar noch einmal rund 2,6 Millionen Euro für Masken und Desinfektionsmittel. Das seien etwa 1000 Euro pro Kita, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Neu in der Pfalz: Der Spinnenläufer

Mit dem Klimawandel breitet sich ein neues Krabbeltier in der Pfalz aus. Der Spinnenläufer wirkt etwas unheimlich, doch das Tier hat erstaunliche Fähigkeiten.

FCK-Spiel im Liveblog

Die Roten Teufel versuchen am Dienstag erneut den Befreiungschlag aus dem Tabellenkeller. Die Partie gegen Aufsteiger Türkgücü München gibt es ab 19 Uhr in unserem Liveblog zum Nachverfolgen.

IHK Pfalz: Lage des Gastgewerbes desolat

Die Corona-Pandemie hat dem Gastgewerbe übel mitgespielt. Die Existenz vieler Betriebe hängt laut Industrie- und Handelskammer am seidenen Faden.

Kinderporno-Razzia auch in der Pfalz

Mit einer bundesweiten Razzia ist die Polizei heute gegen Kinderpornografie vorgegangen. Auch in der Pfalz wurden Wohnungen durchsucht.

Polizei beendet Corona-Partys

In Saarbrücken hat die Polizei eine sogenannte Corona-Party beendet. Einer der Gäste wollte unbedingt weiterfeiern und ging auf die Beamten los. Auch in Ludwigshafen wurde verbotenerweise gefeiert.

Widerstand gegen neues BASF-Logistikzentrum

Für die neue BASF-Logistik im Norden des Ludwigshafener Werks müssen unter anderem 600 Bäume gefällt werden. Dagegen regt sich Widerstand.

Zwei Prozent der Bevölkerung geimpft

Rund zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind mittlerweile mindestens einmal gegen Corona geimpft. In Rheinland-Pfalz liegt trotz schwächelnden Impfstoff-Nachschubs die Quote sogar höher.

Stadtklinik Frankenthal hebt Aufnahmestopp auf

Der Aufnahmestopp, den die Stadtklinik Frankenthal vorsorglich nach einem Corona-Ausbruch Mitte Januar erklärt hatte, wird aufgehoben. Im Neustadter Hetzelstift hingegen wird der Aufnahmestopp verlängert.