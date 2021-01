Rund einen Monat nach dem Start der Corona-Impfkampagne haben zwei Prozent der Einwohner in Deutschland die erste Dosis erhalten. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag hervor. Demnach wurde, Stand Dienstag Vormittag, mehr als 1,6 Millionen Menschen das Mittel einmal verabreicht. Je nach Bundesland variiert die Impfquote deutlich: In Rheinland-Pfalz haben demnach bereits 3,2 Prozent der Einwohner die erste Dosis bekommen, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen je 1,6 Prozent, im Saarland 1,8 Prozent. Bei den meisten Geimpften handelt es sich laut RKI-Statistik um Pflegeheimbewohner, alte Menschen und Personal in Krankenhäusern und Altenheimen.