Das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift hat in Absprache mit dem Gesundheitsamt seinen Aufnahmestopp für planbare Eingriffe bis 5. Februar verlängert. Die Zentrale Notaufnahme und der Kreißsaal bleiben aber weiter auf, ebenso sind lebensnotwendige Operationen möglich. Grund für die Verlängerung ist das ungebrochene Infektionsgeschehen. Wie Verwaltungsdirektorin Vera Nowak am Dienstag informierte, ist die Anzahl der infizierten Mitarbeiter weiter gestiegen: 62 Kräfte sind positiv getestet und in Quarantäne. Aktuell läuft die dritte Testphase, nächste Woche geht es weiter. Die Anzahl der Patienten hat sich von zuletzt 110 auf nun 80 verringert. Dazu gehören auch 21 Covid-Patienten auf Normalstation sowie zwei, die intensiv betreut werden müssen. Einer von ihnen muss beatmet werden.