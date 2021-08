„Wir haben alles getan, um Corona fernzuhalten“, betont Heimleiter Rüdiger Mohr. Angehörige von Bewohnern der Senioreneinrichtung Ludwigshöhe in Edenkoben zeichnen nach dem Virusausbruch ein anderes Bild. Einer erstattet sogar Anzeige.

Seit Tagen hatten sich die Verantwortlichen der Senioreneinrichtung Ludwigshöhe in Edenkoben nach dem dortigen Corona-Ausbruch einem direkten Gespräch mit der RHEINPFALZ verweigert, gestern rief Heimleiter Rüdiger Mohr nach einer erneuten schriftlichen Anfrage bei der Redaktion an. „Ich muss mich entschuldigen, dass wir uns erst jetzt melden. Aber wir mussten uns zuerst einen Überblick über die Lage verschaffen und die Versorgung der Bewohner sichern. Es war viel zu tun.“

Die vergangenen Wochen seien sehr schwer gewesen, nach dem am 12. Januar erstmals ein Corona-Verdachtsfall in dem Heim entdeckt worden sei, sagt Mohr. „Wir haben alles getan, um Corona fernzuhalten. Und ich war zuversichtlich, dass uns das auch weiterhin gelingt. Deshalb war das schon ein Tiefschlag.“ Laut Mohr sind derzeit 67 der rund 90 Heimbewohner mit dem Virus infiziert, zwölf seien im Krankenhaus. Vier Senioren seien inzwischen gestorben. Bei den rund 100 Mitarbeitern seien 18 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Viele Senioren kommen aus Quarantäne

Trotzdem sieht der Heimleiter Licht am Horizont. Zehn Bewohner könnten bereits jetzt wieder aus der Quarantäne entlassen werden, wenn ihre Schnelltests negativ seien. „Das ist ganz wichtig. Sie waren lange isoliert. Jetzt können sie auch mal wieder raus an die frische Luft“, sagt Mohr. Sollte alles gut gehen, können morgen die nächsten 55 Bewohner aus der Quarantäne entlassen werden. Trotzdem gelte bis Monatsende ein Besuchsverbot.

Als der Corona-Ausbruch offenkundig wurde, sei es erstmal darum gegangen, die betroffenen Mitarbeiter und Bewohner sowie die Angehörigen zu informieren. Die Beschäftigten hätten großteils keine Probleme gehabt, manche hätten Symptome wie bei einer Erkältung gezeigt. Auch viele Bewohner hätten milde Verläufe gezeigt, „das hat mich dann auch ein bisschen positiv gestimmt“, sagt Mohr. Wenn das Virus jedoch zugeschlagen habe, dann sei es ziemlich schnell bergab gegangen. Eine Frau habe leichtes Fieber gehabt, dem Arzt sei es jedoch gelungen, es zu senken. „Am nächsten Morgen hat sie dann innerhalb weniger Stunden hohes Fieber entwickelt und ist gestorben.“

Heimleitung weist Vorwürfe zurück

Die Vorwürfe einer Mitarbeiterin der Einrichtung, wonach Beschäftigte nicht ausreichend getestet worden seien, Schutzkleidung gefehlt habe und zu wenige Informationen über die Corona-Lage seitens der Heimleitung geflossen seien, weist Mohr zurück. Zu keinem Zeitpunkt hätten Tests oder Schutzkleidung gefehlt. „Wir haben ja wöchentlich die Zahlen an das Gesundheitsamt gemeldet, mit dem wir in engem Kontakt stehen.“ Nach dem Ausbruch in der Einrichtung habe es in der ersten Woche 230 Schnelltests gegeben, in der darauffolgenden Woche seien es 60 gewesen. Die Teststrategie sei in Absprache mit dem Gesundheitsamt entwickelt worden, Mitarbeiter der Behörde seien zudem unangekündigt in dem Heim gewesen, um zu kontrollieren und sich einen Überblick zu verschaffen.

Angehörige von Bewohnern des Seniorenheims Ludwigshöhe zeichnen derweil gegenüber der RHEINPFALZ ein anderes Bild der Einrichtung. Michael Moocks Großmutter ist 87 Jahre alt und lebt in dem Edenkobener Heim. Seit Montag sei sie im Krankenhaus wegen hohen Fiebers. Sie habe Corona. Ihr gehe es aber zurzeit ganz gut. Was er nicht verstehen könne, sei die Teststrategie des Heims. Ein Schnelltest habe donnerstags bei seiner Großmutter positiv reagiert, aber erst montags sei ein Labortest gemacht worden, um das Ergebnis bestätigen zu können. „Ich frage mich, was die in den vier Tagen gemacht haben“, sagt der Landauer.

„Fahrlässigkeit noch der freundlichste Begriff“

Er könne auch nicht verstehen, dass bis vor Kurzem der Eingangsbereich des Heims nicht kontrolliert worden sei. Dort seien lediglich Zettel ausgelegen, um sich einzutragen. „Die Bewohner und auch die Familien bezahlen Geld für Pflege und Unterbringung. Und dann werden einfachste Hygieneregeln nicht eingehalten. Hier sollte man sich wirklich Gedanken über strafrechtliche Konsequenzen machen. Fahrlässigkeit ist noch der freundlichste Begriff, der mir einfällt“, sagt Moock.

Aus strafrechtlicher Perspektive hat Rolf Dörr aus Kirrweiler bereits ernst gemacht. Er hat bei der Polizei Anzeige gegen das Heim gestellt wegen Nichteinhaltung der Hygieneregeln, wie er erzählt. Dörrs Vater war Bewohner der Einrichtung, der sei am Samstag mit 87 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. Er sei zunächst von dem Heim informiert worden, dass es seinem Vater nicht gut gehe. Der klage über Bauchschmerzen und wolle nichts essen. „Die wollten ihn dann ins Krankenhaus bringen. Ich habe aber entschieden, dass er angesichts der Lage in den Kliniken erst mal von seinem Hausarzt untersucht werden soll“, sagt Dörr. Der habe dann bei der Untersuchung den Verdacht geäußert, dass sein Vater einen Schlaganfall gehabt habe. „Deshalb haben wir ihn dann doch ins Krankenhaus gebracht.“ Dort sei ihm gesagt worden, sein Vater habe Probleme mit dem Herz und Wasser im Körper, aber das sei in den Griff zu bekommen.

Angehöriger: Von Ausbruch aus Zeitung erfahren

Als er am Tag darauf seinen dementen Vater in der Klinik besuchen und ihm Wäsche vorbeibringen wollte, habe sein Handy geklingelt. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts habe ihn gefragt, ob er wisse, dass sein Vater Corona habe. Dörrs Antwort: nein. „Ich habe dann erst in der Zeitung gelesen, dass es in dem Heim meines Vaters einen Corona-Ausbruch gegeben hat.“ Er wisse nicht, wie sich sein Vater angesteckt habe und ob er letztendlich an den Folgen der Infektion gestorben sei, aber ihm sei schon früher aufgefallen, dass das Heim die Sicherheitsvorkehrungen, etwa im Eingangsbereich, nicht ernst nehme. Deshalb habe er Anzeige erstattet.

„Ich werfe dem Heim ein Totalversagen vor. Jeden Tag werden weitere positive Fälle gemeldet. Wenn das so weitergeht, hat das Seniorenheim bald die 100 Prozent erreicht. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Thomas Argus, dessen Vater seit 2018 in dem Seniorenheim lebe und ebenfalls positiv auf Corona getestet worden sei. 67 Bewohner seien infiziert, dieses Ausmaß sei unfassbar.

„Da konnte jeder reinlaufen“

Auch der Edenkobener kritisiert die Besuchsregeln des Heims. „Da konnte jeder reinlaufen“, sagt Argus. Um einen Impftermin habe sich die Einrichtung ebenfalls nicht gekümmert. Er habe das für seinen Vater übernommen. Den habe er am 7. Januar nach Wörth zur ersten Impfung gefahren. Dennoch habe er sich mit Corona infiziert, er glaube jedoch, dass die erste Impfung ihm dabei geholfen habe, die Infektion zu überstehen. Er frage sich nur, was nach diesem Corona-Ausbruch passiere, sagt Argus. „Die Heimleitung hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, es bewegt sich nur etwas, wenn Druck von außen kommt.“