Wie die Polizei erst am Dienstag meldete, musste sie bereits in der Nacht auf Samstag, 23. Januar, in Saarbrücken-Güdingen eine Corona-Party auf offener Straße auflösen. Mehrere junge Leute aus verschiedenen Haushalten hätten gefeiert, ohne Masken zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten. Als Polizisten die Personalien der Feiernden notierten und Platzverweise erteilten, habe ein betrunkener 19-Jähriger vor den Beamten uriniert. Dann habe er seinen Platzverweis missachtet, die Polizisten angegriffen und nach ihnen geschlagen. Der junge Mann musste mit auf die Wache, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen wurde. Dann wurde er seinen Eltern übergeben.

