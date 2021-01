Der Aufnahmestopp, den die Stadtklinik Frankenthal vorsorglich nach einem Corona-Ausbruch Mitte Januar erklärt hatte, wird aufgehoben: „Ab Mittwoch, 27. Januar, werden alle Abteilungen wieder öffnen“, kündigte Xenia Schandin, Pressesprecherin der Stadt Frankenthal, am Dienstagabend an. Allerdings seien die Aufnahmekapazitäten vorläufig noch begrenzt, und bis 1. Februar müssten sich alle neu aufgenommenen Patienten in der Klinik vorsorglich zunächst in Quarantäne begeben.

Von nachgewiesenen Covid-19-Infektionen seien lediglich die Chirurgie, die Abteilung Innere Medizin (mit der Covid-19-Station) und die Verwaltung betroffen. Nach dem jetzt abgeschlossenen zweiten Testdurchgang habe sich die Fallzahl von 30 auf 48 erhöht, informierte Schandin; dabei handle es sich um 20 Patienten und 28 Klinikmitarbeiter. „Alle, die jetzt bei der zweiten Testung positiv waren, werden in fünf Tagen noch einmal getestet“, sagte die Sprecherin. Die Stadtklinik bekomme in Hygienefragen Beratung durch ein externes Fachinstitut. Dass man in Frankenthal so früh auf die Gefahren reagiert habe, sei von den Fachleuten gelobt worden, berichtete Schandin. Als sehr positiv werten die Verantwortlichen die hohe Beteiligung an den Testungen: Von 735 Klinik-Beschäftigten hätten 705 am ersten Durchgang teilgenommen und 712 an der zweiten Testreihe.