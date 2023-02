Im Tarifstreit um mehr Gehalt für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag und Mittwoch Warnstreiks in der gesamten Pfalz angekündigt.

„Das Verhalten der Arbeitgeber lässt den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst keine andere Möglichkeit, als sich mit Arbeitsniederlegungen in den Betrieben und Dienststellen zu wehren“, teilt Verdi am Freitag mit.

Für Dienstag seien regionale Streiks in Worms, Landau und Pirmasens geplant. Am Mittwoch werde zu Streiks in Ludwigshafen und Kaiserslautern aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit Kita-Schließungen und Einschränkungen in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes an beiden Tagen.

Verdi fordert für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.