Mitarbeiter der Zweibrücker Stadtverwaltung, des Umwelt- und Servicebetriebs UBZ, der Kreisverwaltung und der Sparkasse Südwestpfalz sowie Personal von evangelischen Kitas sind für Dienstag kommender Woche zur Teilnahme an einem Warnstreik aufgerufen. In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst kündigt die Gewerkschaft Verdi für 14. Februar drei regionale Streikveranstaltungen in Pirmasens, Landau und Worms an. Am Mittwoch folgen Streiks in Kaiserslautern und Ludwigshafen, an denen die Südwestpfälzer nicht teilnehmen werden, wie Verdi-Sprecherin Agathe Hohmann auf Nachfrage erläuterte. Jürgen Knoll, Geschäftsführer der Gewerkschaft, rechnet mit „Kita-Schließungen und Einschränkungen in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes an beiden Tagen“. Für Dienstag, 8.30 Uhr, werden etwa 200 südwestpfälzische Streikende vor den Stadtwerken in Pirmasens erwartet. Von dort aus geht es ab 9 Uhr in einem Demonstrationszug durch Pirmasens zum Exerzierplatz. Auf diesem beginnt um 10 Uhr die Streikversammlung mit Kundgebung. Verdi fordert für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt. Die Tarifverhandlungen werden am 22. Februar in Potsdam fortgesetzt.