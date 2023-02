Drei Zweibrücker Kindergärten bleiben am Dienstag wegen eines Warnstreiks geschlossen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag und Mittwoch Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Angestellte aus Zweibrücken nehmen am Dienstagmorgen an einer Kundgebung in Pirmasens teil. Laut Stadtsprecher Jens John bleiben die Kinderkrippe Klitzeklein, der Kinderhort Max & Moritz und die Kita Arche Kunterbunt wegen des Streiks geschlossen. In den Kitas Sonnenschein, Abenteuerland und Bei den Fuchslöchern streiken einige Mitarbeiter. Die Kitas verkürzen deshalb ihre Öffnungszeiten und richten Notgruppen ein. Für die Kitas Gabelsbergerstraße und Kleine Welt liegen der Stadt keine Angaben vor, da die Mitarbeiterinnen kurzfristig entscheiden können, ob sie sich an dem Streik beteiligen. Die Kitas Regenbogen und Hand in Hand, die Kinderkrippe Apfelbäumchen sowie die Spiel- und Lernstuben Herzog-Wolfgang-Straße, Sternenstaub, Junkersstraße, Brückenstraße und Schwalbenstraße sind vom Streik nicht betroffen. Diana Fremgen, die pädagogische Leiterin des Kindergartenverbunds in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, sagte auf Anfrage am Montagnachmittag, dass sie keine Rückmeldungen von streikenden Kitas bekommen habe.

Die Gewerkschaft Verdi erwartet für Dienstag etwa 200 Teilnehmer in Pirmasens. Die treffen sich um 8.30 Uhr bei den Stadtwerken und laufen ab 9 Uhr durch die Innenstadt zum Exerzierplatz. Dort beginnt gegen 10 Uhr die Kundgebung statt. Neben Angestellten der Zweibrücker Kitas nehmen auch Mitarbeiter der Zweibrücker Stadtverwaltung und des Umwelt- und Servicebetriebs UBZ teil, außerdem Mitarbeiter der Sparkasse Südwestpfalz, der Kreisverwaltung, der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Pirmasens, des Pirmasenser Krankenhauses und evangelischer Kindergärten.