Wegen eines Aufrufs der Gewerkschaften zum Warnstreik für Mittwoch, 15. Februar, befürchtet die Gemeinde Einschränkungen bei der Kinderbetreuung.

Auch die vollständige Schließung einer Betreuungseinrichtung sei möglich. Betroffen sind in Haßloch folgende kommunale Kindertagesstätten: Kinderhort Rasselbande, Haus Kunterbunt, Kleine Freunde, Haus Mullewapp, Haselmäuse und Wurzelschnurz. Mit Blick auf berufstätige Sorgeberechtigte ist die Gemeinde bestrebt, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Wie stark der Betrieb betroffen sein wird, kann noch nicht mitgeteilt werden. Deshalb bittet die Gemeinde alle Betroffenen, vorsorglich Betreuungsalternativen für diesen Tag zu organisieren. Aktuelle Informationen werden kurzfristig durch Aushang an der jeweiligen Betreuungseinrichtung oder über die Care-App der jeweiligen Einrichtung bekanntgegeben.