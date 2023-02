Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben das Salinarium sowie die Sadtwerke für Besucher am Mittwoch, 15. Februar, ganztägig geschlossen. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten am Mittwoch zu Streikversammlungen in Ludwigshafen aufgerufen.

In den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim war am Montag von Arbeitsniederlegungen nichts bekannt. Kindergärten und die beiden VG-Rathäuser bleiben geöffnet. Gleiches gilt für die Einrichtungen der Stadt Bad Dürkheim. Es werde sicher den einen oder anderen Mitarbeiter geben, der am Mittwoch streike, allerdings werde das nicht dazu führen, dass der Betrieb im Rathaus oder in den städtischen Kindertagesstätten eingeschränkt werden müsse, sagte der geschäftsführende Beamte der Stadt Bad Dürkheim, Lars Pletscher, auf Anfrage.

Was Verdi fordert

Auch aus der Kreisverwaltung hieß es, dass nichts von Arbeitsniederlegungen bekannt sei. Verdi fordert in der anstehenden Tarifrunde für die Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar angesetzt.