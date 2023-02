Die Gewerkschaft Verdi erwartet für Dienstagmorgen etwa 200 Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die bei einer Demonstration in Pirmasens mitmachen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an den Stadtwerken, ab 9 Uhr ziehen die Demonstranten durch die Innenstadt zum Exerzierplatz, wo um 10 Uhr eine Kundgebung beginnt. Zu den bestreikten Betrieben gehören die Sparkasse Südwestpfalz, die Pirmasenser Stadtverwaltung – dazu gehören auch die städtischen Kindergärten –, die Stadtwerke und das Städtische Krankenhaus. Zudem machen Mitarbeiter der Kreisverwaltung, der Stadt Zweibrücken sowie des Zweibrücker Umwelt- und Servicebetriebs mit. Auch die evangelischen Kirchen der Pfalz sind aufgerufen, was in Pirmasens weitere Kindergärten betrifft. Bei der Versammlung sprechen nach Informationen von Verdi Mitarbeiter der Streikbetriebe sowie Sabine Schunck, die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin von Verdi.

Da alle städtischen Beschäftigten zum Streik aufgerufen sind, könnten theoretisch fast 1000 Leute in Pirmasens mitmachen. Das ist aber unwahrscheinlich. Laut Stadtsprecherin Talea Meenken nahmen bei einem vergleichbaren Streik 2020 etwa 100 Beschäftigte teil. Die Stadt rechnet damit, dass einzelne Kitas geschlossen bleiben. „Momentan sieht es so aus, dass in allen städtischen Einrichtungen gestreikt wird. Einzelne Erzieherinnen werden wohl vor Ort sein“, sagt Meenken. Die Leitungen der Kindergärten hätten die Eltern im Vorfeld über den Streik informiert.

Welche Auswirkungen der Streik auf die Arbeit der Verwaltung hat, „ist schwer abzuschätzen“, so Meenken. Wenn viele mitmachen, könnte der Bürgerkontakt in einigen Bereichen behindert werden.

Die Stadtwerke melden, dass ihr Kundenzentrum geöffnet bleibt. Allerdings sollen Kunden einen Termin vereinbaren – und auch dann sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. „Das Plub ist nicht vom Streik betroffen und hat regulär geöffnet“, so die Stadtwerke. Der komplette Busverkehr hingegen wird eingestellt. Das betrifft sowohl Schüler- als auch Linienbusse in der Innenstadt und den Vororten. Die Mobilitätszentrale am Exerzierplatz bleibt ebenfalls geschlossen. Doch die Ruftaxis sind erreichbar (Telefon 06331 876-276), und die QNV-Busse auf den städtischen Linien sowie die Regionalbusse im Umland fahren planmäßig. Wer allerdings mit dem ÖPNV nach Pirmasens kommt, bekommt dort keine innerstädtischen Anschlüsse.