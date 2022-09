Kommen weitere Wölfe in die Pfalz?

Er war bei Wachenheim unterwegs, riss Nutztiere im Leiningerland und Mitte August bei Kaiserslautern: Der Wolf mit der Bezeichnung GW2886m. Wie lange wird er in der Pfalz bleiben? Fragen und Antworten. Zum Artikel

Lebenslange Haft wegen Mordes nach Maskenstreit in Idar-Oberstein

Getrieben vom Hass auf die vom Staat verhängten Corona-Maßnahmen greift ein Mann zur Waffe. Nach Ansicht des Gerichts hat er sein Opfer eher zufällig ausgewählt. Das eigentliche Ziel waren ganz andere. Zum Artikel

Hohe Energiepreise: Ludwigshafener Traditionsmetzgerei schlägt Alarm

Erst Corona, jetzt die steigenden Energiepreise. Kleinen und mittelständischen Unternehmen geht langsam, aber sicher die Luft aus. „Kein Betrieb kann das länger durchhalten“, sagt Gerd Steinmann, Inhaber der gleichnamigen Traditionsmetzgerei in Edigheim und Oppau. Ein anderer Metzger appelliert sowohl an die Politik als auch an die Konsumenten. Zum Artikel

Bessere Einstufung für Hunderttausende Autofahrer bei Kfz-Haftpflicht

Für rund 700.000 Autofahrer in Rheinland-Pfalz gilt nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft künftig eine bessere Risikobewertung in der Kfz-Haftpflichtversicherung. Für die Bewohner zweier Pfälzer Städte kommt es allerdings anders. Zum Artikel

Tödlicher Einsatz: Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt

Die Ermittlungen gegen einen Mannheimer Polizisten, der bei einem Einsatz im Mai auf einen 31-jährigen Angreifer geschossen und diesen verletzt hatte, wurden laut Mannheimer Staatsanwaltschaft eingestellt. Zum Artikel

Soziales Projekt bekommt große Bühne auf dem Betze – und Boyd-Trikot

So unvergesslich wie der 1. FC Kaiserslautern derzeit auf dem Betzenberg Fußball spielt, dürfte der Sonntag auch für Stefan Wagner und seine ehrenamtlichen Helfer von der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS) unvergesslich gewesen sein. Zum Artikel

Wie viel Strom der Wurstmarkt „frisst“

Durch die Energiekrise dürfen Denkmäler nicht mehr beleuchtet werden. Bei Volksfesten wie dem Wurstmarkt gibt es jedoch keine Beschränkungen. Das wird derzeit oft kritisiert. Immerhin wird auf dem Wurstmarkt Ökostrom verwendet. Aber die Menge ist schon gigantisch. Zum Artikel

Neustadter Brandserie soll Stimmen verstummen lassen

Der psychiatrische Gutachter spielt eine herausragende Rolle im Frankenthaler Prozess, bei dem ein Neustadter wegen schwerer Brandstiftung angeklagt ist. Geschlossene Klinik statt Gefängnis, so könnte das Urteil lauten. Auch Zigaretten stehen unter schlimmem Verdacht. Zum Artikel

Pfälzer Steuerberater : „Wir verwalten uns hier zu Tode“

Am 31. August um 20.30 Uhr hat Steuerberater Bastian Traumer soweit wie möglich das Kapitel der Einkommensteuererklärungen 2020 zugeschlagen. Inbegriffen waren zudem die Corona-Hilfen für Unternehmen, die ab März 2020 flossen. Doch damit ist das Buch noch nicht komplett gelesen. Für ihn und seine Mandanten war und ist der Aufwand enorm. Zum Artikel

Kommentar zu Russland: Vereinzelt gegen Putin

Die Lokalabgeordneten, die jetzt Wladimir Putins Rücktritt fordern, sind die tapferen Reste einer längst unterdrückten Opposition. Es kommentiert Stefan Scholl aus Moskau. Zum Artikel

Jean-Luc Godard, der Schöpfer des modernen Kinos, ist tot

Jean-Luc Godard hat das moderne Kino mitentworfen. Mit der konventionellen Erzählweise der althergebrachten Kinofilme konnte er nichts anfangen. Er gilt als Mitbegründer der „Nouvelle Vague“. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören „Außer Atem“ und „Die Verachtung“. Nun ist er mit 91 Jahren in der Schweiz gestorben. Zum Artikel