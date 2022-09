Die Ermittlungen gegen einen Mannheimer Polizisten, der bei einem Einsatz im Mai auf einen 31-jährigen Angreifer geschossen und diesen verletzt hatte, wurden laut Mannheimer Staatsanwaltschaft eingestellt. Der Schusswaffengebrauch sei gerechtfertigt gewesen. Der Getroffene starb – aber offenbar nicht an der Polizeikugel.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, sei der Beamte mit seinem Streifenpartner am Vormittag des 10. Mai zu einer Wohnung im Stadtteil Waldhof gerufen worden. Dort hätten die Beamten den 31-Jährigen und dessen Mutter angetroffen. Der Mann habe sich augenscheinlich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden und eine Halswunde aufgewiesen. In der Hand hielt er demnach ein großes Küchenmesser, das er trotz Aufforderung nicht weglegte. Der 31-Jährige sei vielmehr auf die Beamten zugegangen, die Pfefferspray eingesetzt hätten, jedoch ohne Wirkung. Der Mann sei weiter auf einen der beiden Polizisten zugegangen, der seine Waffe gezogen und schließlich in großer Bedrängnis „gezielt auf den Oberschenkel“ des Angreifers geschossen habe. Die Staatsanwaltschaft bewertet dies als Notwehr. Nach ihren Schilderungen traf die Kugel aus der Dienstwaffe keine wichtigen Gefäße.

Tödliche Wunde selbst zugefügt

Die Mutter des 31-Jährigen sei zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr anwesend gewesen. Unmittelbar nach der Schussabgabe habe sich der 31-Jährige unterhalb des Halses selbst einen Stich gesetzt. Dieser war laut Ermittlern die „letztlich alleinige Todesursache“. Der Mann verstarb noch in der Wohnung aufgrund hohen Blutverlustes, da der die Lunge und vor allem die Halsschlagader verletzt worden war. Der Einsatz hatte großes Aufsehen erregt, weil wenige Tage zuvor ein weiterer, psychisch auffällige Mann bei einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz gestorben war.