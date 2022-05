Pfälzer Wein von Ludwigshafener Rapper Apache 207

Der aus Ludwigshafen stammende Rapper Apache 207 wird einen eigenen Wein herausbringen. Gefeiert werden soll der Pfälzer Tropfen mit einer großen Party, wie in der Szene üblich nur für geladene Gäste. Zum Artikel

Neuer Podcast: Die Katastrophe von Ramstein

Mehr als 500 Verletzte, die teils über Stunden unversorgt blieben, Opfer mussten später klagen, um Unterstützung zu bekommen, und Politiker wollten Augenzeugen vorschreiben, was sie erzählen. Nach dem Unfall am Flugtag 1988 ist einiges schiefgelaufen. Davon erzählt der neue RHEINPFALZ-Podcast „Die Katastrophe von Ramstein“. Zum Artikel

75 Jahre Rheinland-Pfalz: Darin ist unser Bundesland spitze

Was haben die BASF und der Wald hierzulande gemeinsam? Sie haben jeweils die größte, zusammenhängende Fläche. Das Bundesland hat im Vergleich zu den anderen einige Superlative zu bieten. Es punktet nicht nur mit der höchsten Auto-Dichte bundesweit. Zum Artikel

Gewalt beim Fußball: Der Albtraum in der Kantstraße

Am 8. Februar 2013, nach dem Spiel ihrer Mannschaft auf dem Betzenberg, griffen Dresdener Fußballfans Park-and-Ride-Busse in Kaiserslautern an. Unser Redakteur Rainer Knoll saß in einem der Busse. Zum Artikel

Hier gibt es Jobs für Ukrainer

Die meisten Ukrainer, die wegen des Kriegs nach Deutschland geflüchtet sind, wollen hier arbeiten. Doch Jobs, bei denen es nicht viel ausmacht, wenn man kein oder kaum Deutsch kann, gibt es nicht so viele. Zum Artikel

300 Milliarden für Unabhängigkeit von russischer Energie

Um unabhängig von russischer Energie zu werden, muss die Europäische Union nach Einschätzung der EU-Kommission bis 2030 bis zu 300 Milliarden Euro investieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen präsentierte am Mittwoch einen Plan dafür. Zum Artikel

Heftige Unwetter drohen

Hitze, heftiger Wind und Regen, mehrere Zentimeter große Hagelkörner und vielleicht auch noch ein Tornado: Das Wetter hat es in den nächsten Tagen in sich. Zum Artikel

Für wen sich das 9-Euro-Ticket lohnt

Das große Experiment in Bussen und Bahnen steht kurz bevor. Über das 9-Euro-Ticket entscheidet nun das Parlament, in wenigen Tagen soll der Verkauf beginnen. Doch für wen lohnt es sich eigentlich? Zum Artikel

Saar-Grüne: Wieder fliegen die Fetzen

Triumph und Untergang: Während die Grünen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein Traumergebnisse bei den Landtagswahlen holten, ist die Partei im Saarland mit der Selbstzerlegung beschäftigt. Im Mittelpunkt steht ein einzelner Ortsverband. Zum Artikel

Was die EU mit der „Chatkontrolle“ bezweckt

Die EU-Kommission hat mit Vorschlägen für den Kampf gegen Kindesmissbrauch reichlich Wirbel verursacht. Kritiker befürchten eine Massenüberwachung im Internet. Selbst dem Kinderschutzbund gehen die Pläne zu weit. Zum Artikel

Treue-Test mit Sex und Alkohol

Bei der Fernsehsendung „Temptation Island“ werden Paare voneinander getrennt, damit sie ihre Zuneigung zueinander testen können. Ein Paar aus der Pfalz hat mitgemacht – und danach von seinen Erfahrungen erzählt. Zum Artikel

Das sind die Badeseen der Pfalz und der Region

Wer sich an einem heißen Sommertag nicht im Schwimmbad abkühlen möchte, kann sich einen der schönen Seen rund um die Pfalz aus unserer interaktiven Badeseekarte heraussuchen. Zum Artikel