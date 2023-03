Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen trumpften die Grünen auf und holten 18 Prozent der Stimmen; in Schleswig-Holstein davor ebenfalls. Im Saarland aber scheiterten sie Ende März an der Fünf-Prozent-Hürde. Schon öffnen sich alte Gräben.

Am Montag verließen zwei Mitglieder der Grünen-Fraktion im Saarbrücker Stadtrat sowohl Partei als auch Fraktion. Eine Woche zuvor hatte die Saarbrücker Bürgermeisterin