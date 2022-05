Der aus Ludwigshafen stammende Rapper Apache 207 wird einen eigenen Wein herausbringen. Das hat der Künstler in seiner Instagram-Story am Dienstagabend verraten: „Schon als junger Pfälzer Bub immer auf Weinfesten abgehangen. Jetzt darf ich stolz verkünden, dass ich mein erstes eigenes Weinfest/-Party veranstalte und das anlässlich meines ersten EIGENEN Weißweins.“ Der Wein heißt „Niederfelder“ – „Too sad to disco“ – damit spielt der Name auf Apaches aktuelles Album an. Das Label „Niederfelder“ sei an den Ludwigshafener Stadtteil Niederfeld angelehnt, verrät uns Angelika Frey, die beim Weingut Faubel in Maikammer arbeitet.

Hier wurde der Cuvée-Wein, ein 20er Jahrgang, produziert. Im vergangenen Jahr hätten Apache 207 und sein Management nach einem geeigneten Weingut gesucht, in Maikammer wurden sie fündig. Am Mittwoch, 25. Mai, wird dann eine große Party organisiert, bei der der Rapper den neuen Wein feiert. Der Ort sei noch geheim. Es seien nur geladene Gäste dabei. Den Wein werde es nicht im Einzelhandel geben, sondern nur auf den eigens dafür organisierten Festen, so der Künstler.

Eine Verlosungsaktion ist auch geplant, so können Fans und Weinliebhaber ab Mittwochabend ebenfalls auf Instagram bei einem Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück bei dem Event in der Pfalz dabei sein.