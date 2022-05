Wer sich an einem heißen Sommertag nicht im Schwimmbad abkühlen möchte, kann sich einen der schönen Seen rund um die Pfalz aus unserer Badeseekarte heraussuchen. Im Vorteil sind all diejenigen, die entlang des Rheins wohnen: Hier sind die Wege kurz und die Auswahl groß.

Aber auch die Seen im Pfälzerwald, wie der Helmbachweiher im Elmsteiner Tal oder der Gelterswoog, mit seinem roten Sandstrand und flachen Ufer, haben ihren Charme. In unserer Seenkarte wurden alle Gewässer aufgenommen, die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung als Badeseen ausgezeichnet wurden. Zu allen Seen in unserer interaktiven Karte gibt es Angaben zur Wasserqualität und einen Link, der zu weiteren Infos über den Badesee führt.