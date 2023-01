Neuer Chefredakteur für die RHEINPFALZ

Yannick Dillinger wird Chefredakteur der RHEINPFALZ. Er tritt die Nachfolge von Michael Garthe an. Der neue Chef kommt aus der Westpfalz. Zum Artikel

Hackerangriff: Verwaltung wohl nicht schuld

Noch laufen die Untersuchungen dazu, wie es Ende Oktober zum Hackerangriff auf den Rhein-Pfalz-Kreis kommen konnte. An der technischen Ausstattung der Verwaltung liegt’s nicht, sagt der Landesdatenschutzbeauftragte. Zum Artikel

Polizistenmorde: Drei Anklagen im Umfeld

Etliche wussten von seinen Umtrieben, viele ahnten, aber kaum jemand tat etwas. So konnte Andreas S. bis zur Tat von Kusel tun und lassen, was er wollte. Nach den Morden durchleuchtet eine Ermittlungsgruppe „Eiche“ das Umfeld von Andreas S. – mit ersten Ergebnissen. Zum Artikel

Des Tofus aromatischer Bruder

Tofu hat sich inzwischen als Alternative zu tierischen Produkten auf dem Speisezettel von Veganern und Vegetariern fest etabliert. Ein enger Verwandter von Tofu, der Tempeh, tritt den Siegeszug gerade an. Zum Artikel

Kommentar: Die Grünen und ihr Lützerath-Problem

Die Proteste in Lützerath treffen die Grünen ins Mark. Ihre Spitzenleute haben verkannt, dass Politik nicht nur aus Pragmatismus besteht. Droht der Bruch mit der Basis? Zum Artikel

Cooles Duett: Apache 207 und Udo Lindenberg

Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Udo Lindenberg und Apache 207. Ihr gemeinsamer Song „Komet“ ist eine echt coole Nummer mit einem überaus witzigen Video. Zum Artikel

Die Post streikt

Wegen eines Warnstreiks haben Postbeschäftigte in großen Teilen von Rheinland-Pfalz am Freitag ihre Arbeit niedergelegt. Über 100 Menschen streikten allein in Speyer. Zum Artikel

Strafzettel wegen falscher Parkscheibe: Schikane?

Das Aussehen von Parkscheiben muss einer genauen Vorschrift entsprechen, sonst sind sie wirkungslos. Diese Erfahrung musste ein Erlenbacher in Herxheim machen. Hat die Gemeinde richtig gehandelt? Zum Artikel

Spur auf A6-Rheinbrücke gesperrt

Auf der Rheinbrücke der A6 bei Mannheim ist eine Spur gesperrt – der Asphalt ist beschädigt. Wann die Stelle repariert wird, ist unklar. Der Betreiber wartet auf das richtige Wetter. Zum Artikel

Klima-Aktivisten kleben sich in Mannheim fest

Am Freitagmorgen haben sich Demonstranten der „Letzten Generation“ auf einer wichtigen Mannheimer Straße festgeklebt. Zum Artikel