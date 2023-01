Wegen Schäden in der Asphaltdecke ist auf der A6-Brücke zwischen Mannheim und Frankenthal (Theodor-Heuss-Brücke) in Fahrtrichtung Pfalz eine Spur gesperrt. Laut Autobahn GmbH kann die Stelle erst repariert werden, wenn das Wetter passt: Es muss trocken und frostfrei sein. Wie viel Zeit die Arbeiten dann in Anspruch nehmen werden und ob es währenddessen zu noch weitergehenden Beschränkungen für den Verkehr kommt, ist offen: Entsprechende Anfragen der RHEINPFALZ vom Donnerstagnachmittag ließ die Autobahn GmbH bis Freitagabend unbeantwortet. Wegen der Sperrung kommt es vor allem zu den Stoßzeiten zu teils größeren Staus. Auf der Brücke waren erst vor wenigen Wochen Fahrbahn-Schäden beseitigt worden.