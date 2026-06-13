Beim PS-Sparen der Sparkasse Rhein-Haardt hat das Ehepaar Glück. Wie viel es gewinnt.

Seit vielen Jahren machen Gerhard und Ursula Georgens aus Carlsberg jeden Monat mit 20 PS-Losen bei der Sparkassen-Lotterie mit, jetzt hatten sie Glück: Wie die Sparkasse Rhein-Haardt informiert, wurde eines ihrer Lose für einen Großgewinn über 5000 Euro gezogen. Beim PS-Sparen handelt es sich um eine Lotterie, bei der die Kunden Geld zur Seite legen und gleichzeitig an der Auslosung teilnehmen können. Dabei können sie laut Sparkasse bis zu 25.000 Euro gewinnen. Ein Teil des monatlichen Lotterieeinsatzes fließt an gemeinnützige Einrichtungen in der Region und stärkt lokale Vereine, soziale Institutionen sowie kulturelle Angebote. Bei der Sparkasse Rhein-Haardt seien etwa 130.000 Lose monatlich im Topf. Fast 73 000 Gewinne mit einer Gesamtgewinnsumme von über 317.000 Euro seien in diesem Jahr bereits in den Auslosungen ausgeschüttet worden, so die Pressemitteilung.