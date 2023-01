Yannick Dillinger wird Chefredakteur der RHEINPFALZ. Er tritt am 1. Juli 2023 die Nachfolge von Michael Garthe an.

Yannick Dillinger ist 39 Jahre alt. Er ist in Zweibrücken geboren. Schon als Schüler arbeitete er als freier Mitarbeiter für die RHEINPFALZ. Nach dem Studium von Germanistik, Politikwissenschaft und Pädagogik in Saarbrücken und Landau wurde Dillinger beim „Vogtland-Anzeiger“ in Plauen zum Redakteur ausgebildet.

Von 2009 bis 2019 arbeitete er als Lokalredakteur, Digitalchef und stellvertretender Chefredakteur bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg. Ende 2019 wurde er stellvertretender Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“, im Februar 2022 deren kommissarischer Chefredakteur. Yannick Dillinger ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Mit der Berufung Yannick Dillingers sind Erneuerung und Erweiterung der Chefredaktion der RHEINPFALZ abgeschlossen. Uwe Renners ist seit 2017 stellvertretender Chefredakteur. Birgit Schwarz ist seit Oktober 2022 Mitglied der Chefredaktion und Chefin vom Dienst. Wolfgang Kreilinger ist seit Anfang 2023 stellvertretender Chefredakteur.

Michael Garthe geht am 30. Juni 2023 in Rente. Er hat dann 30 Jahre die Redaktion der RHEINPFALZ geleitet und ist der dienstälteste Chefredakteur Deutschlands.

Die RHEINPFALZ mit der RHEINPFALZ am SONNTAG ist mit einer verkauften Auflage von 220.000 Exemplaren eine der größten regionalen Tageszeitungen in Deutschland.